Минск, , 12:35 — REGNUM «Нужно защитить людей и продвигать экономику хотя бы на 3−4% ежегодно», — заявил 4 августа в Минске Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд рублей», — сообщил Лукашенко.

В эквиваленте эта сумма в белорусских рублях составляет $625 млн. О своей ответственности за эти «разборки» белорусский лидер не сказал ни слова.

Лукашенко сообщил также, что за пятилетку Белоруссия потеряла $9 млрд из-за торговых войн и других экономических проблем. По его мнению, ВВП Белоруссии сократился за I полугодие «всего» на 1,7% благодаря тому, что в постсоветской республике не принимались такие жёсткие меры карантина, как на Западе.

Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко наложил вето на подписание контрактов по поставкам нефти и газа из России в Белоруссию. С 2020 года поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекратились, а газ поставлялся по временному соглашению. Весной нефтегазовые вопросы удалось в значительной степени урегулировать. При этом правительство Белоруссии продолжило переплачивать за поставки «альтернативной» нефти из США, Саудовской Аравии и других стран.

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