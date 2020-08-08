Минск, , 23:16 — REGNUM В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов будут незамедлительно реагировать на попытки нарушить общественный порядок в ходе выборов президента республики, которые состоятся 9 августа. Об этом сообщил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции МВД Дмитрий Курьян.

«Просим граждан соблюдать установленный законом порядок, иначе будем вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий», — сказал Курьян в эфире телеканала «Беларусь-1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центральной избирательной комиссии Белоруссии сообщили, что явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента страны за четыре дня составила 32,24%.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, в качестве кандидатов на них зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлился до 8 августа включительно. Досрочное голосование идёт с 4 августа.

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