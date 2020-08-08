Минск, , 13:40 — REGNUM Если у аграриев есть возможность, пусть пойдут проголосуют на выборах досрочно, но не стоит отвлекать и «дергать» их на выборы во время уборочной кампании, заявил 8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к губернатору Минской области Александру Турчину в ходе поездки в Минский район, сообщает БелТА.

«Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай. Есть возможность, пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный», — обратился Лукашенко к Турчину.

По словам белорусского лидера, аграрии работают в поле и обращают мало внимания на избирательную кампанию.

«Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили», — отметил Лукашенко, добавив, что это не для крестьян.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Центральной избирательной комиссии Белоруссии, за четыре дня на досрочных выборах президента Белоруссии проголосовали 32,24% избирателей.

9 августа состоится основное голосование на выборах на пост главы государства.