Минск, 8 августа 2020, 13:40 — REGNUM Если у аграриев есть возможность, пусть пойдут проголосуют на выборах досрочно, но не стоит отвлекать и «дергать» их на выборы во время уборочной кампании, заявил 8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к губернатору Минской области Александру Турчину в ходе поездки в Минский район, сообщает БелТА.
По словам белорусского лидера, аграрии работают в поле и обращают мало внимания на избирательную кампанию.
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Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Центральной избирательной комиссии Белоруссии, за четыре дня на досрочных выборах президента Белоруссии проголосовали 32,24% избирателей.
9 августа состоится основное голосование на выборах на пост главы государства.