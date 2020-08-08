Минск, , 10:32 — REGNUM Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за четыре дня составила 32,24%. Об этом свидетельствуют данные о ходе досрочного голосования, опубликованные центральной избирательной комиссией Белоруссии.

Согласно данным отчета, в первый день досрочного голосования (4 августа) явка составила 4,98%, во второй день (5 августа) — 12,75%, в третий (6 августа) — 22,48%, а по состоянию на 7 августа — 32,24%.

Общее число избирателей, включенных в списки для голосования, по данным ЦИК составляет 6 834 081 человек.

Напомним, завтра, 9 августа, в Белоруссии состоится основное голосование на выборах президента страны.