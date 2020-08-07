Берлин, , 17:51 — REGNUM Если ранее возмущение американским давлением по «Северному потоку — 2» высказывалось лишь на партийно-парламентском уровне, то теперь политика США вызывает возмущение германского государства в целом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 7 августа, комментируя высказывания Нильса Аннена.

Как сообщалось ранее, статс-секретарь МИД Германии раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за «Северного потока — 2». Экстерриториальные санкции США против союзников «являются серьезным вмешательством в национальный суверенитет», отметил он.

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«Общеизвестно, что возмущение американским давлением по «Северному потоку — 2» в Германии нарастает. До настоящего времени, однако, столь резко оно высказывалось лишь на партийно-парламентском уровне. В данном заявлении я вижу новый момент: резко критически по поводу экстерриториальных санкций США высказывается госминистр в МИД ФРГ, то есть старший чиновник государственной службы — лицо, в функции которого входит сохранение преемственности внешнеполитической линии Германии при смене правительств.

Другими словами, американская политика вызывает возмущение германского государства в целом. Нильс Аннен прямо говорит, что речь идёт о «серьёзном вмешательстве в национальный суверенитет» Германии.