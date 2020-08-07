Москва, , 14:50 — REGNUM Позиция германских властей по вопросу строительства газопровода известна и остаётся неизменной — Германии данный газопровод нужен и выгоден, причем с учетом нестабильности на Украине, а теперь и в Белоруссии, его важность для Германии только растет, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

Укладка газопровода «Северный поток – 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Но заявление МИД вряд ли окажет на ситуацию серьезное влияние, поскольку реально у Германии мало возможностей воздействовать на своего заокеанского союзника. Письмо с угрозами поступило даже не от администрации президента США, а от сенаторов — они вольны писать любые письма, не нарушающие законодательство.

В то же время угроза санкций для частных компаний, на которые она направлена, вполне серьёзна. Даже если решение не пройдёт в Конгрессе или не будет завизировано президентом США, само обсуждение возможности включения порта в санкционный список вызовет нервозность у его коммерческих партнеров, заставит многих отказаться от планирования долгосрочных контрактов.

Это позволяет американским политикам, даже не относящимся к парламентскому большинству, собирать свой урожай публичности и вынуждать частные компании идти на поклон к лоббистам.

Озвученные же МИД Германии угрозы повлиять на рост независимости ЕС непосредственных инициаторов новых санкционных списков волнуют мало, не факт, что американские сенаторы смогут показать Европу на карте.

Да и то, что в рамках ЕС действует довольно многочисленная клиентела США, включающая Польшу, страны Прибалтики и Скандинавского полуострова, затрудняет для ведущих стран Европы использование этого института для проведения более самостоятельной политики», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за «Северного потока — 2».

Читайте также: В Германии ответили на угрозы США из-за «Северного потока — 2»