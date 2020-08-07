Москва, , 11:05 — REGNUM Манипуляции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в сюжете с задержанными российскими гражданами просто феноменальны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Лукашенко.

«Лукашенко использовали втемную, украинские спецслужбы знали про фобии Лукашенко. Он очень боится переворота. Боишься — получи. Да ещё и дал интервью их агенту Гордону.

Теперь, конечно, белорусы будут перепроверять информацию о провокации СБУ, и если она подтвердится, то встанет несколько вопросов:

1. Кто из силовиков в Белоруссии «скормил» эту дезу Лукашенко и зачем?

2. Как будут развиваться отношения между Украиной и Белоруссией? И, в частности, между Зеленским и Лукашенко? Кстати, сам Зеленский наверняка о провокации не знал и тоже сейчас выглядит глупо.

3. Как разрешится вопрос с задержанными российскими?

4. И как Батьке сохранить лицо после всего, что произошло и было им сказано», — задаётся вопросами политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил сигнал о проникновении еще одной группы «боевиков» с юга от украинских спецслужб.

Читайте также: Лукашенко высказался о выдаче граждан России Киеву