Минск, , 21:55 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не выдаст 33 граждан России, задержанных под Минском 29 июля, украинской стороне, пока Киев не докажет их вину. Об этом Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном сегодня, 6 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля в санатории под Минском сотрудники белорусского КГБ задержали 33 гражданина России. Им были предъявлены обвинения в дестабилизации внутриполитической обстановки в Белоруссии и подготовке массовых беспорядков.

Украинские власти, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, потребовали от Белоруссии выдачи граждан России, так как они, по данным Киева, участвовали в войне в Донбассе на стороне народных республик.

«У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной. Суть в том, что генеральные прокуроры Украины, Белоруссии и России находятся в контакте и работают, — я только что Зеленскому об этом сказал и еще поинтересуюсь — они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину, а страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей», — сказал Лукашенко по этому поводу.