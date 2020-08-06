Лима, , 23:16 — REGNUM Президент Перу Мартин Вискарра назначил бывшего министра обороны Уолтера Мартоса премьер-министром страны, 6 августа сообщает агентство Associated Press.

Уолтер Мартос Indecopi.gob.pe

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Конгресс Перу вынес вотум недоверия премьер-министру Педро Катериано, что привело к его отставке.

Кроме Катериано президент Вискарра сменил четверых министров правительства, но сохранил пост за министром экономики и финансов Марией Антониетой Альвой.

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