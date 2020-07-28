Сантьяго, , 23:29 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера уволил пятерых министров своего кабинета, 28 июля сообщает агентство Reuters.

В отставку были отправлены министр иностранных дел, министр обороны, министр социального обеспечения, министр коммуникаций, министр по делам администрации президента.

В числе уволенных министров — министр внутренних дел Гонсало Блюмель, который был заменен сенатором Виктором Пересом. Перес стал третьим министром внутренних дел Чили за девять месяцев.

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