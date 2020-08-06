Минск, , 12:34 — REGNUM Россия должна требовать немедленного и безусловного освобождения задержанных в Белоруссии граждан, ни о каком визите генпрокурора не может быть и речи, никакая «выдача» граждан на Украину не может даже обсуждаться, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 августа, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Как сообщалось ранее, в среду Александр Лукашенко обсудил вопрос о задержанных гражданах с президентом Украины Владимиром Зеленским. В четверг президент Белоруссии заявил, что в Минск для обсуждения этого вопроса должны прибыть генеральные прокуроры и России, и Украины.

Читайте также: Лукашенко поручил обсудить «дело вагнеровцев» с генпрокурорами РФ и Украины

« Александр Лукашенко совершает не просто недружественные, а враждебные по отношению к России акты. Отчасти это, конечно, предвыборная игра — показать избирателям, что есть некие внешние противники, которым надо противостоять, и что только сам Лукашенко — гарант стабильности.

Одновременно он пытается продемонстрировать свою договороспособность Западу. Ведь он «противостоит российской агрессии».

Предложение о приезде генпрокурора звучит очень странно. Предусмотрено ли это законодательством? Не следует ли и генпрокурору опасаться, что его задержат под каким-то предлогом?

Да и вообще, с какой стати ему туда ехать? Чтобы дать косвенные свидетельства «вины» невиновных граждан? Чтобы дать Лукашенко показать, что он и Россию может прогнуть, и прокурора к себе вызвать?