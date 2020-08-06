Минск, , 12:22 — REGNUM Вопросы обеспечения безопасности завершающихся выборов президента Белоруссии обсудил на совещании 6 августа в Минске Александр Лукашенко с высшими должностными лицами постсоветской республики. При этом особое внимание было уделено уголовному «делу вагнеровцев», возбуждённому в отношении 33 граждан Российской Федерации.

Белорусский лидер предложил решить проблему на троих генпрокурорам Белоруссии, России и Украины. В ходе совещания он подчеркнул: «Как примете втроём — так и будет».

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Российских граждан обвиняют в приготовлении к массовым беспорядкам и террористической деятельности, содержат под стражей с 29 июля. Прямых доказательств вины арестованных нет. Тем не менее, официоз Белоруссии позиционирует узников как «боевиков», которые якобы пытались «дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь».

Ещё 29 июля Лукашенко распорядился вовлечь в ситуацию МИД России и Украины. На нынешнем совещании, как сообщает госинформагенство БелТА, он поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины под предлогом «разбирательства в ситуации с задержанными боевиками».

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Белоруссии. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем», — сообщил Лукашенко.

По его словам, работа в Минске генпрокуроров Украины и России будет с допуском к засекреченной информации. «Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите», — отметил белорусский лидер.

«Не приедут — вопрос решим мы, без них», — подчеркнул Лукашенко.

Он также возмутился освещением «дела вагнеровцев» в СМИ, заявив: «Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора».

«Никакой политизации быть не должно, — акцентировал внимание белорусский лидер. — Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — добавил белорусский лидер.

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Накануне, 5 августа Лукашенко дал интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону. По словам белорусского лидера, он готов к выдаче задержанных 29 июля в Белоруссии российских граждан официальному Киеву. В этом случае выданных на Украину ждёт как минимум длительное лишение свободы за участие в обороне народных республик Донбасса.