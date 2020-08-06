Минск, , 12:41 — REGNUM С повторным поручением к МВД и генеральной прокуратуре Белоруссии об обеспечении безопасности на президентских выборах в республике и привлечении к ответственности тех, кто этому мешает, обратился действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 6 августа в ходе посвященного данной теме заседания, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, но будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период», — заявил действующий президент республики.

Также он отметил, что участвующим в заседании известны детали обстановки и попросил руководителей ведомств доложить и внести предложения в связи с новыми деталями происходящего.

Кроме этого, Лукашенко вновь призвал белорусские МВД и генпрокуратуру привлечь к законной ответственности всех, оскорблявших и запугивавших госслужащих, военных, членов избиркомов и работников вертикали власти.

«У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну», — заявил действующий белорусский президент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Лукашенко поручил обсудить «дело вагнеровцев» — задержанных под Минском 33 граждан России — с генпрокурорами РФ и Украины.