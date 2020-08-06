Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Сообщения о том, что в правительстве Санкт-Петербурга уже задумались о втором этапе снятия коронавирусных ограничений, неточна. Пока в городе сохраняется режим первого этапа постепенного снятия эпидемических запретов.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

В администрацию Санкт-Петербурга пришло письмо от главного санитарного врача России Анны Поповой, в котором только предполагаются условия перехода на второй этап снятия послаблений, пояснили изданию «Фонтанка» в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего городское здравоохранение.

Напомним, накануне вице-губернатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил, что в администрацию города пришло письмо от главного санитарного врача, в котором «предполагается переход на второй этап снятия ограничений», что позволяет городским властям задуматься об изменениях, в том числе в постановлениях, которыми определяется характер действующих ограничений.

«Олег Николаевич (Эргашев) сказал про письмо Роспотребнадзора. Оно разрешило городу открыть торгово-развлекательные комплексы. Была устная договоренность, потом пришел официальный документ. Но о рекомендации о полном переходе ко второму этапу в письме нет информации», — сообщили в аппарате чиновника.

Отметим, под вторым этапом подразумевается возобновление работы отдельных образовательных организаций и предприятий торговли непродовольственными товарами с площадью торгового объекта до 800 квадратных метров, и открытие других форматов торговли, включая уличную.

Несмотря на четкие критерии перехода с этапа на этап и исчерпывающий перечень послаблений, которые может позволить себе регион, в Петербурге эти рекомендации фактически не соблюдаются.

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По данным на 6 августа, за прошедшие сутки зафиксировано 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество составило 32 418 случаев с начала пандемии. От COVID-19 скончались 2118 человек. Выздоровели 23 833 человека. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 133 человека.

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