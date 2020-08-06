Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Петербурге обнаружили еще 159 носителей коронавируса за последние сутки. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает федеральный оперативный штаб. Кривая заболеваемости, которая двигалась на снижение с 9 июля, с начала августа выравнивается горизонтально.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за время пандемии в Петербурге выявили 32 418 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Выздоровели от COVID-19 за это время 23 833 человека, в том числе 84 выписаны в последние сутки. Скончались 2118 человек, в том числе смерть 16 пациентов подтверждена за минувшие сутки.

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Добавим, в России за сутки подтвердили 5267 новых случаев заражения, всего в стране выявили 871 тыс. 894 носителя вируса.

Как сообщалось, в Петербурге прорабатываются варианты действий на случай второй волны эпидемии коронавируса. Лечением заболевания заняты сейчас 13 городских больниц и шесть федеральных клиник. Вскоре несколько из них вернутся к штатной работе.

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