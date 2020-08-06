Скопье, , 08:07 — REGNUM Досрочные парламентские выборы в Северной Македонии прошли 15 июля, однако первое заседание парламента состоялось лишь 4 августа. Об этом македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni сообщило уже 5 августа.

Заседание прошло при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с пандемией коронавируса. Тем не менее, из 120 депутатов присутствовали 117.

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Участие в заседании не приняли глава Албанской демократической партии Мендух Тачи, депутат от Демократического союза за интеграцию Арбер Адеми и представитель ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Александр Вельяновски. Заседание проходило в большой палате парламента при соблюдении социальной дистанции.

Депутаты посредством электронного голосования избрали членов Верификационной комиссии и подтвердили законность получения мандата каждым из депутатов.

Работа парламента отныне, тем не менее, будет приостановлена до момента заключения политического соглашения, в котором будет определен состав будущего парламентского большинства. Сразу после этого будет избрана комиссия по выборам и назначениям, которая предложит кандидатуры спикера парламента и его заместителей.

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