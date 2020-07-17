Екатерина Яцкевич, 17 июля 2020, 08:36 — REGNUM ЦИК Северной Македонии 16 июля представил общественности результаты первых подсчетов итогов досрочных парламентских выборов, проходивших с 13 по 15 июля. Как сообщало ранее ИА REGNUM, коалиция «Справимся» под руководством партии власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) сумела получить небольшое преимущество над своим главным политическим противником — ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство). СДСМ рассчитывает получить 46 мест в парламенте, в то время как ВМРО 43−44 места.

Северная Македония
Северная Македония
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, албанские партии суммарно набрали 30 мест в парламенте, из них половину получит Демократический союз за интеграцию, 12 — оппозиционный блок «Альянса за албанцев» и «Альтернативы», в поддержку которого выступал бывший премьер-министр Косово и глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти. Ещё три места поделили между собой «Левая» партия и Албанская демократическая партия.

Данные результаты были опубликованы по завершении подсчетов на 3421 из 3480 избирательных пунктов.

Специальный представитель ООН на Балканах Карл Бильдт прокомментировал результаты выборов на своей странице в социальной сети Twitter, заявив, что страну ожидают долгие переговоры о формировании правящей коалиции.

Карл Бильдт
Карл Бильдт
Iiss.org

Такие выводы связаны с тем, что ни одна из партий не набрала свыше 36% голосов, в то время как для формирования правительства партии или коалиции необходимо получить поддержку как минимум 50% избирателей. Таким образом, фаворитам гонки — СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ — придется бороться за расположение албанских депутатов, чтобы прийти к власти.

Можно с уверенностью сказать, что в этой борьбе снова победит СДСМ. Дело в том, что, в отличие от ВМРО, она последовательно и открыто проводит проевропейский курс. Помимо этого, даже с учетом того, что руководство обеих партий оказалось замешано в громких коррупционных скандалах (предыдущий глава ВМРО-ДПМНЕ был вынужден бежать из страны из-за коррупционного скандала, а бывший премьер-министр Зоран Заев и глава Специальной прокуратуры оказались причастны к делу о шантаже предпринимателей), политика СДСМ отличается большей последовательностью, а потому вызывает больше доверия как у албанского населения, так и у европейских и американских партнеров. В качестве примера непоследовательности ВМРО можно вспомнить двойственную позицию относительно переименования страны, что проявилось после формирования временного правительства, в котором часть постов получили представители этой партии, а также беспорядочную и порой абсурдную критику ВМРО абсолютно любых действий правительства.

Другой причиной вероятной неудачи ВМРО-ДПМНЕ является то, что эта партия в последнее время все чаще играет на националистических сантиментах македонского населения и не славится дружественным расположением к плодовитым и чрезвычайно активным албанцам, чья доля в населении продолжает расти и, по некоторым оценкам, уже достигла трети.

Именно эта партия в 2017 году стала организатором вторжения македонских националистов в парламент и нападения на спикера парламента Талята Джафери и депутатов СДСМ после того, как албанские партии, объединившиеся под руководством премьер-министра Албании Эди Рамы в т.н. «Тиранскую платформу», вышли из коалиции с ВМРО и единодушно поддержали СДСМ, в результате чего пост спикера был предоставлен этническому албанцу Джафери. Конечно же, ранее и в ВМРО заключали коалиции с албанскими партиями ради прихода к власти, однако в этот раз позиции ВМРО ослабли из-за того, что в 2015 году СДСМ использовал записи телефонных разговоров функционеров из этой партии для доказательства их причастности к коррупционным схемам, и списать свое поражение на «коварных албанцев» было выгоднее для поддержания имиджа.

Талат Джафери
Талат Джафери
Υπουργείο Εξωτερικών

Другой причиной того, что ВМРО не смогут получить поддержку албанских партий, является ее негативное отношение к Преспанскому соглашению 2018 года с Грецией о переименовании Македонии, при подписании которого значительную роль сыграли албанцы (как показывает практика, готовые согласиться на что угодно ради вступления в ЕС).

Бедная страна, население которой массово мигрирует в страны Западной Европы в поисках лучшей жизни, кажется, ещё не породила политической элиты со зрелой идеологией: все политические партии имеют лишь один козырь, который они используют постоянно: социалисты обещают увеличить выплаты и вступить в ЕС, националисты из ВМРО-ДПМНЕ стремятся утвердить македонскую идентичность и демонстрируют лояльность Сербии и России (хотя также продолжают сотрудничество с ЕС и НАТО), албанские партии требуют увеличения представительства албанцев в органах власти и ведут борьбу между собой. ВМРО и СДСМ делят голоса македонских избирателей почти поровну, из-за чего состав правящей коалиции каждый раз определяется тем, кого поддержат албанцы.

В условиях, когда приход одной из двух крупных македонских партий к власти зависит почти исключительно от поддержки албанских партий, общественные конфликты не находят разрешения в ходе избирательного процесса. Это означает, что часть общества стабильно оказывается непредставленной в органах власти и со временем становится более восприимчивой к радикальным, в том числе националистическим, идеям. Ситуация может усугубиться в том случае, если все возрастающее албанское население выдвинет требования о предоставлении автономии или возможном присоединении к Косово или Албании.

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