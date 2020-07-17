17 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Македония — бедная молодая страна, население которой массово мигрирует в страны Западной Европы в поисках лучшей жизни, не породила политической элиты со зрелой идеологией: все политические партии имеют лишь один козырь, который они используют постоянно: социалисты обещают увеличить выплаты и вступить в ЕС, националисты из ВМРО-ДПМНЕ стремятся утвердить македонскую идентичность и демонстрируют лояльность Сербии и России а, албанские партии требуют увеличения своего представительства во власти.

Екатерина Яцкевич, , 08:36 — REGNUM ЦИК Северной Македонии 16 июля представил общественности результаты первых подсчетов итогов досрочных парламентских выборов, проходивших с 13 по 15 июля. Как сообщало ранее ИА REGNUM, коалиция «Справимся» под руководством партии власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) сумела получить небольшое преимущество над своим главным политическим противником — ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство). СДСМ рассчитывает получить 46 мест в парламенте, в то время как ВМРО 43−44 места.

Северная Македония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, албанские партии суммарно набрали 30 мест в парламенте, из них половину получит Демократический союз за интеграцию, 12 — оппозиционный блок «Альянса за албанцев» и «Альтернативы», в поддержку которого выступал бывший премьер-министр Косово и глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти. Ещё три места поделили между собой «Левая» партия и Албанская демократическая партия.

Данные результаты были опубликованы по завершении подсчетов на 3421 из 3480 избирательных пунктов.

Специальный представитель ООН на Балканах Карл Бильдт прокомментировал результаты выборов на своей странице в социальной сети Twitter, заявив, что страну ожидают долгие переговоры о формировании правящей коалиции.

Карл Бильдт Iiss.org

Такие выводы связаны с тем, что ни одна из партий не набрала свыше 36% голосов, в то время как для формирования правительства партии или коалиции необходимо получить поддержку как минимум 50% избирателей. Таким образом, фаворитам гонки — СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ — придется бороться за расположение албанских депутатов, чтобы прийти к власти.

Можно с уверенностью сказать, что в этой борьбе снова победит СДСМ. Дело в том, что, в отличие от ВМРО, она последовательно и открыто проводит проевропейский курс. Помимо этого, даже с учетом того, что руководство обеих партий оказалось замешано в громких коррупционных скандалах (предыдущий глава ВМРО-ДПМНЕ был вынужден бежать из страны из-за коррупционного скандала, а бывший премьер-министр Зоран Заев и глава Специальной прокуратуры оказались причастны к делу о шантаже предпринимателей), политика СДСМ отличается большей последовательностью, а потому вызывает больше доверия как у албанского населения, так и у европейских и американских партнеров. В качестве примера непоследовательности ВМРО можно вспомнить двойственную позицию относительно переименования страны, что проявилось после формирования временного правительства, в котором часть постов получили представители этой партии, а также беспорядочную и порой абсурдную критику ВМРО абсолютно любых действий правительства.

Другой причиной вероятной неудачи ВМРО-ДПМНЕ является то, что эта партия в последнее время все чаще играет на националистических сантиментах македонского населения и не славится дружественным расположением к плодовитым и чрезвычайно активным албанцам, чья доля в населении продолжает расти и, по некоторым оценкам, уже достигла трети.

Именно эта партия в 2017 году стала организатором вторжения македонских националистов в парламент и нападения на спикера парламента Талята Джафери и депутатов СДСМ после того, как албанские партии, объединившиеся под руководством премьер-министра Албании Эди Рамы в т.н. «Тиранскую платформу», вышли из коалиции с ВМРО и единодушно поддержали СДСМ, в результате чего пост спикера был предоставлен этническому албанцу Джафери. Конечно же, ранее и в ВМРО заключали коалиции с албанскими партиями ради прихода к власти, однако в этот раз позиции ВМРО ослабли из-за того, что в 2015 году СДСМ использовал записи телефонных разговоров функционеров из этой партии для доказательства их причастности к коррупционным схемам, и списать свое поражение на «коварных албанцев» было выгоднее для поддержания имиджа.

Талат Джафери Υπουργείο Εξωτερικών

Другой причиной того, что ВМРО не смогут получить поддержку албанских партий, является ее негативное отношение к Преспанскому соглашению 2018 года с Грецией о переименовании Македонии, при подписании которого значительную роль сыграли албанцы (как показывает практика, готовые согласиться на что угодно ради вступления в ЕС).

Бедная страна, население которой массово мигрирует в страны Западной Европы в поисках лучшей жизни, кажется, ещё не породила политической элиты со зрелой идеологией: все политические партии имеют лишь один козырь, который они используют постоянно: социалисты обещают увеличить выплаты и вступить в ЕС, националисты из ВМРО-ДПМНЕ стремятся утвердить македонскую идентичность и демонстрируют лояльность Сербии и России (хотя также продолжают сотрудничество с ЕС и НАТО), албанские партии требуют увеличения представительства албанцев в органах власти и ведут борьбу между собой. ВМРО и СДСМ делят голоса македонских избирателей почти поровну, из-за чего состав правящей коалиции каждый раз определяется тем, кого поддержат албанцы.

В условиях, когда приход одной из двух крупных македонских партий к власти зависит почти исключительно от поддержки албанских партий, общественные конфликты не находят разрешения в ходе избирательного процесса. Это означает, что часть общества стабильно оказывается непредставленной в органах власти и со временем становится более восприимчивой к радикальным, в том числе националистическим, идеям. Ситуация может усугубиться в том случае, если все возрастающее албанское население выдвинет требования о предоставлении автономии или возможном присоединении к Косово или Албании.

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