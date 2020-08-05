Белград, , 22:15 — REGNUM Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и в будущем также не намерена этим заниматься. Об этом говорится в комментарии посольства Российской Федерации в Сербии, опубликованном 5 августа на официальном сайте российского дипломатического представительства.

Флаг Сербии Knight Foundation

В тексте говорится, что поводом для заявления стали комментарии, которые в последнее время публикуются в ряде сербских СМИ, о том, что Россия якобы поддерживает определенные политические силы в Сербии.

Напомним, что ранее в издании Srpski telegraf была опубликована статья, в которой говорилось о том, что сербский оппозиционный политик Младжан Джорджевич «заключил пакт» с российскими парагосударственными структурами и противниками президента России Владимира Путина и пытается вместе с ними свергнуть президента Сербии Александра Вучича.

Читайте также: Сербские СМИ: Светлана Медведева хочет за спиной у Путина свергнуть Вучича