Киев, , 16:11 — REGNUM Украинские власти планируют снести гербы СССР с элементов конструкции моста Патона, а также со щита Родины-матери. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович в комментарии журналистам Telegram-канала PavlovskyNews.

Он прокомментировал недавнюю идею обязать киевских школьников ежедневно петь гимн Украины:

«Я, как педагог, считаю, что любые обязательные формы произведут скромный эффект».

Дробович призвал изучить практику исполнения гимна в разных странах и прийти к какому-то выводу, опираясь на опыт детских психологов и учителей.

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Глава УИНП также рассказал о планах по «декоммунизации» Киева. В данный момент идут переговоры о демонтаже гербов СССР с элементов конструкции моста Патона, а также со щита Родины-матери. Рассматриваются различные варианты уничтожения памятника Щорсу.

«Возможен его демонтаж и постановка в парк монументального искусства…, возможно преобразование его… в «Тёмного всадника», — рассказал Дробович.

Как сообщила пресс-служба фонда «Демократические инициативы», согласно опросу, 34% граждан Украины негативно относится к процессу «декоммунизации», который начался в стране после государственного переворота в 2014 году.

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