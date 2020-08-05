Киев, 5 августа 2020, 16:11 — REGNUM Украинские власти планируют снести гербы СССР с элементов конструкции моста Патона, а также со щита Родины-матери. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович в комментарии журналистам Telegram-канала PavlovskyNews.
Он прокомментировал недавнюю идею обязать киевских школьников ежедневно петь гимн Украины:
Дробович призвал изучить практику исполнения гимна в разных странах и прийти к какому-то выводу, опираясь на опыт детских психологов и учителей.
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Глава УИНП также рассказал о планах по «декоммунизации» Киева. В данный момент идут переговоры о демонтаже гербов СССР с элементов конструкции моста Патона, а также со щита Родины-матери. Рассматриваются различные варианты уничтожения памятника Щорсу.
Как сообщила пресс-служба фонда «Демократические инициативы», согласно опросу, 34% граждан Украины негативно относится к процессу «декоммунизации», который начался в стране после государственного переворота в 2014 году.
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