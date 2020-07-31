Киев, , 14:31 — REGNUM Исполнение гимна Украины в школах Киева является не обязанностью, а рекомендацией, заявили 31 июля в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Ни один закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать департаменту образования и науки обеспечивать исполнение государственного гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять гимн, но никоим образом не обязывает этого делать», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что исполнение гимна должно воспитывать чувство патриотизма в школьниках. Ранее аналогичные рекомендации приняли местные власти Тернополя и Винницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Киевсовета проголосовали за ежедневное исполнение гимна Украины в киевских школах.

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