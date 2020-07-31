Киев, 31 июля 2020, 14:31 — REGNUM Исполнение гимна Украины в школах Киева является не обязанностью, а рекомендацией, заявили 31 июля в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В пресс-службе отметили, что исполнение гимна должно воспитывать чувство патриотизма в школьниках. Ранее аналогичные рекомендации приняли местные власти Тернополя и Винницы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Киевсовета проголосовали за ежедневное исполнение гимна Украины в киевских школах.
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