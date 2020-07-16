Киев, , 13:51 — REGNUM 32% украинцев положительно относятся к решению 2015 года о запрете коммунистической символики, а 34% граждан — отрицательно.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии, обнародованные 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным опроса, еще для 26,3% граждан Украины это решение безразлично.

Кроме того, согласно источнику, 33,9% украинцев соглашаются с осуждением СССР как «коммунистического тоталитарного режима, который проводил политику государственного террора», 31,3% — не поддерживают такое решение, для 15,4% это безразлично, а 19,4% — не определились со своим отношением.

Также оказалось, что 29,9% украинцев одобряют переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей, 44% относятся к этому негативно, для 19,9% респондентов это безразлично.

Социологи информируют, что исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине методом CATI. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%. Отметим, что и «Демократические инициативы», и Киевский международный институт социологии — это прозападно ориентированные институции.

ИА REGNUM напоминает, что накануне директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович рассказал, как правильно убирать советские памятники. По словам чиновника, их можно скрыть из публичного пространства, демонтировать и перенести в музей, парк или же переосмыслить.