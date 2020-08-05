Симферополь, , 09:20 — REGNUM Статус Крыма определён на референдуме 2014 года и не подлежит пересмотру. Об этом заявил 5 августа постпред Крыма при президенте России, вице-премьер-министр крымского правительства Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.

Мурадов прокомментировал высказывания главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука, призвавшего создать контактную группу, которая будет заниматься «возвращением» Крыма.

«Вопрос Крыма в соответствии с волеизъявлением крымского народа закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. Видимо, бывшему украинскому президенту захотелось острых ощущений, коли он заговорил о российском Крыме», — отметил крымский вице-премьер.

По его мнению, Кравчук может поднимать тему Крыма из-за нежелания Украины выполнять Минские соглашения по Донбассу «которого можно окончательно лишиться, разглагольствуя о не принадлежащих Украине территориях».

Как передавало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году после референдума, на котором более 95% жителей полуострова одобрили идею воссоединения с Россией. Причиной проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, вследствие которого законная власть на Украине прекратила своё существование.

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