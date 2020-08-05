Симферополь, 5 августа 2020, 09:20 — REGNUM Статус Крыма определён на референдуме 2014 года и не подлежит пересмотру. Об этом заявил 5 августа постпред Крыма при президенте России, вице-премьер-министр крымского правительства Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.
Мурадов прокомментировал высказывания главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука, призвавшего создать контактную группу, которая будет заниматься «возвращением» Крыма.
По его мнению, Кравчук может поднимать тему Крыма из-за нежелания Украины выполнять Минские соглашения по Донбассу «которого можно окончательно лишиться, разглагольствуя о не принадлежащих Украине территориях».
Как передавало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году после референдума, на котором более 95% жителей полуострова одобрили идею воссоединения с Россией. Причиной проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, вследствие которого законная власть на Украине прекратила своё существование.
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