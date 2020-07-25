Киев, , 08:51 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблему для России. Соответствующая запись 24 июля размещена на его странице в соцсети Facebook.

Как отметил Климкин, заявивший, что наступили «крымские дни», 23 июля было 80-летие подписания Декларации Уэллеса, которая закрепила отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР, и в итоге эти страны вышли из состава Союза в 1990-е годы.

Также он указал, что 25 июля исполнится два года со дня подписания декларации непризнания США возвращения Крыма в состав России.

«Страны Балтии ждали 50 лет, у нас не так много времени, надо превратить Крым в проблему для России — внутреннюю и внешнюю, то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые с нами делят общие ценности и общее будущее», — написал в своем сообщении Климкин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков дал свой комментарий по поводу заявления бывшего секретаря совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что последний готов идти штурмовать Крым лично.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконно свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.