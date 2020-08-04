Бишкек, , 15:25 — REGNUM Совет безопасности Киргизии изучил проблемы, мешающие развитию системы здравоохранения республики, но их рассмотрение отложено из-за вспышки COVID-19. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочего визита в Иссык-Кульскую область.

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Глава государства заверил, что как только ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется, вопросы по системе здравоохранения будут обсуждены на заседании совбеза.

«Иначе мы все свидетели того, как здоровье населения оказалось под угрозой», — подытожил президент Киргизии.