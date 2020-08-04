Минск, , 13:35 — REGNUM Белорусский народ исчерпал лимиты революций и разрушений в минувшем веке. Об этом 4 августа заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего предвыборного послания народу и национальному собранию страны (парламенту), которое проходит в Минске.

«Путь «разрушить до основания, а затем» — не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке», — сказал белорусский лидер.

Также он подчеркнул, что никакого нового передела собственности в Белоруссии не будет, напомнив, что, чем это заканчивается, было видно на примере стран, которые начали такого рода попытки.

Кроме этого, Лукашенко рассказал, что, по его мнению, путь реформ в республике — это совершенствование существующих в Белоруссии производств терпеливым и вдумчивым путем, которые основаны на своей сырьевой базе, а также на основе собственной науки и компетенции.

«Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформа — это не кампания, это процесс, порой тяжелый и болезненный», — отметил президент Белоруссии.

При этом он указал, что в случае если не осуществлять перемены, они пройдут мимо и без Белоруссии и потому нужно держа руку на пульсе времен «вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика на сегодняшний день безобразно защищает свой внутренний рынок и в ближайшее время будут приняты меры по его защите.