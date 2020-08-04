Минск, , 13:16 — REGNUM Белоруссия на сегодняшний день безобразно защищает свой внутренний рынок и в ближайшее время будут приняты меры по его защите. Об этом 4 августа рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего предвыборного послания народу и национальному собранию страны (парламенту), которое проходит в Минске.

«Защищайте свой рынок, ну просто безобразно этим занимаемся», — заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко указал, что настоящая цена торговых правил и обязательств стала ясна в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Все на них наплевали, вплоть до открытых конфронтаций защищают своих производителей, не пускают в госзакупки и на бюджетные стройки», — сказал он, отметив, что это значит, что все страны ведут жесткое управление данным процессом.

«Мы тоже примем принципиальные решения в ближайшее время, но никакая защита не поможет некачественным товарам», — также указал Лукашенко.

Кроме этого, он подчеркнул, что вопросы качества и соответствия белорусской продукции международным стандартом являются приоритетом для всех руководителей и специалистов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на данный момент наша планета катится к пропасти и может взорваться практически в любой миг.