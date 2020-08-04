Минск, , 13:01 — REGNUM На данный момент наша планета катится к пропасти и может взорваться практически в любой миг. Такое мнение 4 августа высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего предвыборного послания народу и национальному собранию страны (парламенту), которое проходит в Минске.

«Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется», — заявил он.

Также белорусский президент добавил, что самым ужасным в данной ситуации является то, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты для урегулирования, которые были гордостью во времена холодной войны, теперь стали анахронизмами и не учитываются никем.

«Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии», — подчеркнул Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о потерях от «нефтяных разборок» с Россией.