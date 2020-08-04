Нью-Йорк, США, , 07:27 — REGNUM Пандемия коронавируса нового типа и борьба с терроризмом станут главными темами, которые будет обсуждать Совет Безопасности (СБ) ООН в августе, заявил председатель Совбеза и постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани в рамках видеоконференции.

Так, 12 августа должна состояться дискуссия относительно недавно принятой резолюции по COVID-19. В рамках мероприятия выступят генсек ООН Антонио Гутерриш и ее бывший руководитель Пан Ги Мун.

На 6 и 24 августа намечены встречи по антитеррористической безопасности. Кроме того, в этом месяце Совбез ООН рассмотрит обстановку в наиболее горячих точках мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет требовать отдельного заседания Совета Безопасности в связи с деятельностью США на нефтяных объектах в Сирии.

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