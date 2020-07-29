Нью-Йорк, США, , 23:31 — REGNUM Отдельного заседания Совета Безопасности ООН будет добиваться Россия в связи с поведением США на нефтяных объектах в Сирии, заявил 29 июля российский постпред Василий Небензя.

Обращаясь к Кристофу Хойсгену, председательствующему в этом месяцев в СБ ООН, Небензя заявил:

«Мы запросим отдельную встречу, нас заставляет это сделать ваше нежелание запросить отдельный доклад по этой теме на этой встрече».

Российский дипломат заявил, что американцы наносят экологический урон Сирии обращением с её нефтяными объектами, которые США там захватили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Небензя неделю назад заявил в СБ ООН, что Сирия из-за действий США на оккупированных сирийских нефтяных объектах теряет $40 млн каждый месяц.

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