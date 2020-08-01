Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Более глубокая североамериканская интеграция поспособствует освобождению США от зависимости от китайского производства, пишет бывший посол США в Мексике Роберта Джейкобсон и бывший советник министра торговли Том Уайлер в статье, вышедшей 31 июля в Foreign Affairs.

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Джейкобсон и Уайлер отмечают, что в последнее время США стали опасным образом зависимы от китайского производства, что понимают американские политики из обеих партий: по меньшей мере отчасти в КНР производятся медицинские маски, жизненно важные лекарства, компоненты медицинского оборудования и даже смартфоны.

«Пандемия COVID-19 обнажила уязвимость этих разросшихся и неконтролируемых цепочек поставок: когда жизненно важные продукты или компоненты нужны больше всего, нет гарантии, что китайские компании смогут их поставить», — указывают они.

Тем не менее, продолжают авторы, занимавшие свои посты во время правления Барака Обамы, администрация США никоим образом не поспособствовала преодолению того, вызывающего большие опасения влияния Китая. Дело в том, что предложенное нынешним президентом США Дональдом Трампом «размежевание» и возвращение промышленности в США мало эффективно в связи с низкими затратами на производство в странах Азии. Так, из-за высокой стоимости рабочей силы в США американская промышленность окажется неконкурентоспособной на мировых рынках.

«Однако есть иной путь, который бы решал проблемы США не за счет их конкурентоспособности: углубление экономической интеграции в Северной Америке», — подчеркнули Джейкобсон и Уайлер.

Они напомнили, что 1 июля администрация Трампа пошла на дополнительные шаги в сторону расширения североамериканских цепочек поставок с помощью Соглашения между США, Мексикой и Канадой (U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA)). Оно стало развитием Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Безусловно, USMCA не носит достаточно глубокого характера для того, чтобы поспособствовать североамериканской экономической интеграции, но оно, признают авторы, создает важную рамку для новой эры более широкой торговли и углубления экономического сотрудничества между этими тремя странами и не только в качестве оплот против растущих амбиций Китая, но в рамках более широких усилий по созданию более всеобъемлющей и устойчивой экономики США.

«Тем не менее за последние три с половиной года администрация Трампа подорвала свой потенциал развития USMCA и создания эффективной и экономически жизнеспособной альтернативы китайским производственным цепочкам. Он занял жесткую позицию в отношении Канады и Мексики, неоднократно угрожая обеим странам непомерными пошлинами, если не будет следовать указке США», — подчеркнул бывшие посол и министр.

«Последовательное отчуждение Трампа лидеров и граждан Канады и Мексики стоило его администрации доверия в Северной Америке. Для устранения этого ущерба требуется новое руководство США и активная приверженность североамериканскому проекту», — заключили они.

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