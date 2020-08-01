Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа никоим образом не способствует снижению зависимости США от Китая, несмотря на стремление к размежеванию Вашингтона и Пекина, пишет бывший посол США в Мексике Роберта Джейкобсон и бывший советник министра торговли Том Уайлер в статье, вышедшей 31 июля в Foreign Affairs.

«Если сегодня в Вашингтоне представители обеих партий и согласны по какому-либо вопросу, так это в том, что Соединенные Штаты оказались в опасной зависимости от китайского производства. Защитные маски N-95, широко необходимые лекарства, компоненты для производства медицинского оборудования и даже смартфоны, по крайней мере, частично производятся в Китае», — указывают авторы.

Пандемия же коронавируса обнажила эту опасную зависимость страны от разного рода обширных и не поддающихся контролю цепочек поставок: когда эта продукция оказывается нужнее всего, нет гарантии, что китайские компании смогут ее поставить. При этом администрация Дональда Трампа никоим образом не способствует разрешению сложившейся ситуации.

«Трамп пригрозил пойти на «размежевание» отношений в области поставок товаров, которые соединяют китайские и американские экономики, и пообещал вернуть производство на американские берега», — подчеркнули Джейкобсон и Уайлер, которые в прошлом занимали посты в администрации Барака Обамы.

«Однако возвращение производства в США из такого региона, как Азия, где производственные затраты ниже, было бы экономически неэффективным, если допустить, что оно даже и возможно. Из-за более высоких затрат на рабочую силу в США американские отрасли промышленности стали бы неконкурентоспособными на мировых рынках», — добавили они.

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