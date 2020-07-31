Минск, , 13:52 — REGNUM Более 150 международных наблюдателей за выборами президента Белоруссии аккредитовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики. Об этом свидетельствуют данные комиссии.

По состоянию на 31 июля, аккредитовано 155 наблюдателей, в том числе 133 — от Содружества Независимы Государств (СНГ) и 22 — от дипломатического корпуса. Своих наблюдателей направили посольства Эстонии, Швеции, Армении, США, Литвы, Палестины и других стран.

Напомним, БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы отказались направить на выборы в Белоруссию своих наблюдателей, сославшись на пандемию и позднее получение приглашения.

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