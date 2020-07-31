Москва, , 12:45 — REGNUM Наблюдают за президентскими выборами в Белоруссии 45% жителей России: 7% — внимательно, 38% — не очень внимательно. Не следят 53%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Подавляющее большинство граждан РФ (93% не смогли назвать дату проведения выборов президента Белоруссии. Правильно назвали число лишь 3%, неправильно — 4% опрошенных.

По мнению 45% опрошенных в России, в предвыборной гонке большинство белорусов поддерживают действующего президента Александра Лукашенко. 20% респондентов считают, что Лукашенко не проиграет выборы, 19% — может проиграть.

Опрос проведен 10−12 июля 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 19 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, шестые выборы президента Белоруссии запланированные на 9 августа 2020 год.

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