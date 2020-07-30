Москва, , 21:23 — REGNUM Порядка сотни российских граждан содержатся в пенитенциарных учреждениях Соединённых Штатов, сообщил 30 июля журналистам заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

Зайцев «Большинство из них отбывают наказание за совершение преступлений ненасильственного характера».

Российский дипломат отметил, что американские исправительные учреждения часто намеренно не спешат оказать заключённым или находящимся под судом российским гражданам необходимую медицинскую помощь.

Это происходит и тогда, когда люди очень сильно нуждаются в ней, например, хронические больные.

Зайцев «Несмотря на потребность в медицинской помощи, их комплексное освидетельствование зачастую откладывается либо вообще не проводится».

Дипломат указал, что ситуация ухудшилась в связи с появлением новой проблемы — COVID-19. Так, в пенитенциарных учреждениях США не хватает средств индивидуальной защиты, людей с симптомами ОРВИ помещают в блоки общего режима.

Зайцев «Некоторые из отбывающих наказание в США россиян были протестированы на коронавирус — результаты у всех отрицательные».

Напомним, член Общественной палаты РФ и эксперт совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина, которая провела в американской тюрьме несколько месяцев, делилась по возвращении в Россию крайне негативными впечатлениями.

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