Москва, 28 октября 2019, 13:27 — REGNUM Во время пребывания в американской тюрьме людей лишают ощущения времени, держат заключённых в холоде, а доставляя в суд, заковывают в кандалы, из-за которых у человека начинаются кровотечения. Об этом 28 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказала российская гражданка Мария Бутина, вернувшаяся из США, где находилась в местах лишения свободы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России Марии Бутиной. По словам её адвоката, данный шаг американское ведомство предприняло после получения от него письма, в котором содержалась новая информация, свидетельствующая о возможных нарушениях закона со стороны следствия.
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