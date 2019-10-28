Москва, , 13:27 — REGNUM Во время пребывания в американской тюрьме людей лишают ощущения времени, держат заключённых в холоде, а доставляя в суд, заковывают в кандалы, из-за которых у человека начинаются кровотечения. Об этом 28 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказала российская гражданка Мария Бутина, вернувшаяся из США, где находилась в местах лишения свободы.

«Кандалы очень тяжёлые и сильно царапают ноги, так сильно, что текла кровь, — сказала Бутина. — Первое, чего вас лишают, это ощущения времени. Я знала, что обходы у охранников каждые 15 минут. Я взяла длинный рулон туалетной бумаги и делала отметки. Отрывала кусочки. Если хороший надзиратель попадает, то можно спросить, который час. Занималась приседаниями, чтобы согреться, так как дополнительных одеял не дают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России Марии Бутиной. По словам её адвоката, данный шаг американское ведомство предприняло после получения от него письма, в котором содержалась новая информация, свидетельствующая о возможных нарушениях закона со стороны следствия.

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