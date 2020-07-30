Минск, , 18:36 — REGNUM Белорусская сторона должна обеспечить защиту прав группы граждан РФ, которые были задержаны накануне, 29 июля, в Белоруссии, сообщили 30 июля в посольстве РФ в Минске.

По словам российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, он выдвинул соответствующее требование на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Мезенцев «Доступ консульских сотрудников к нашим гражданам должен быть оперативно обеспечен. Нами уже направлена соответствующая нота в адрес внешнеполитического ведомства республики».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мезенцев объяснил, что группа российских граждан, задержанных 29 июля в Белоруссии, оказалась в санатории не для дестабилизации обстановки, как то трактовалось в СМИ этой страны, а потому что опоздала на самолёт. У российских граждан были на руках трудовые договоры.

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