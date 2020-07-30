Минск, , 18:05 — REGNUM Белорусская сторона должна обосновать задержание российских граждан, которое произошло в Минске накануне, 29 июля, сообщили 30 июля в пресс-службе посольства РФ в Белоруссии.

Дмитрий Мезенцев Mid.ru

Комментируя задержание 33 российских граждан (белорусские СМИ в первый момент называли их «боевиками ЧВК Вагнера»), посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил:

«Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведённого задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей УК РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 32 российских гражданина были задержаны 29 июля в Минске, ещё один — в Гомельской области. Белорусские телеканалы объявили, что задержанные, предположительно, прибыли в Белоруссию с целью дестабилизации обстановки в преддверии выборов президента.

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