Хабаровск, , 10:11 — REGNUM Депутат Законодательной думы Хабаровского края Пётр Емельянов внёс законопроект о поправках в Устав региона. Он предложил законодательно закрепить запрет занимать пост губернатора края кандидатам, проживающим в регионе менее 10 лет.

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О законодательной инициативе Емельянов сообщил на своей странице в Instagram.

«Я считаю, что губернатором региона может быть только человек, проживший в регионе не менее десяти лет. Для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке», — написал депутат.

https://www.instagram.com/p/CDQK6OfAoBR/

Как сообщало ИА REGNUM, двое наиболее известных в Хабаровске сторонников Сергея Фургала, депутат краевой думы, юрист Пётр Емельянов и городской парламентарий, блогер Александр Каян вышли из состава ЛДПР в знак осуждения партии — они считают, что ЛДПР предала Фургала. Они же заявили о создании нового политического движения «Голос дальневосточника».

После отрешения Сергея Фургала от должности губернатора президент РФ Владимир Путин назначил на пост врио главы региона Михаила Дегтярёва, который не является местным жителем.