Вашингтон, 28 июля 2020, 22:20 — REGNUM Интересы Китая в США продвигает Демократическая партия, с которой китайцы ведут переговоры, приезжая в Штаты, сообщил 28 июля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
Под «демократами на Капитолийском холме» глава Госдепа имел в виду большинство Демпартии в Конгрессе США. Помпео при этом заявил, что хотел бы «говорить со всем китайским народом».
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Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что китайское руководство заинтересовано в победе на выборах его оппонента от демократов Джо Байдена.
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