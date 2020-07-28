Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Интересы Китая в США продвигает Демократическая партия, с которой китайцы ведут переговоры, приезжая в Штаты, сообщил 28 июля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Помпео «Китайцы, когда они приезжают сюда, проводят переговоры с демократами. Они продвигают свои интересы, общаясь с демократами на Капитолийском холме».

Под «демократами на Капитолийском холме» глава Госдепа имел в виду большинство Демпартии в Конгрессе США. Помпео при этом заявил, что хотел бы «говорить со всем китайским народом».

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Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что китайское руководство заинтересовано в победе на выборах его оппонента от демократов Джо Байдена.

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