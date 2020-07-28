Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Современная политика Китая — это авторитаризм и тирания. Об этом сообщил 28 июля журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Отвечая на вопрос, подходит ли американская политика по отношению к Китаю и для союзников США, не слишком ли она жёсткая, как могут решить европейцы, глава Госдепа ответил, что вполне подходит.

Помпео «Речь идёт не о том, чтобы выбирать между Америкой и Китаем. Речь идёт о выборе между свободой и демократией с одной стороны и тиранией и авторитарным режимом — с другой».

Он пояснил, что если страна демократическая, то она на ошибётся с выбором — «на чьей стороне дебатов находиться».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон использовал ситуацию с коронавирусом для давления на Пекин. Очередным выпадом США в отношении Китая стало требование закрыть китайское генконсульство в городе Хьюстоне (штат Техас, США). Из Китая последовали ответные меры.

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