Пекин, , 13:15 — REGNUM Обстановка, которая в настоящее время сложилась в отношениях Китая с США, является нежелательной для Пекина и вина за это полностью лежит на американской стороне. Об этом 27 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Возникшая в настоящее время между Китаем и США ситуация нежелательная для нас. Ответственность полностью лежит на американской стороне», — заявил официальный представитель китайского МИД.

Также он обратился с повторным призывом к Вашингтону об исправлении американской стороной совершенных ее ошибочных, по мнению Пекина, действий и создания условий, при которых отношения двух стран вернулись бы в нормальное русло.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Вашингтон выступил с требованием к КНР о закрытии китайского генерального консульства в Хьюстоне для того, чтобы защитить интеллектуальную собственность и личную информацию американцев. МИД Китая назвал данное решение политической провокацией и заявил, что на это будут приняты ответные действия. При этом позднее, 27 июля, китайский МИД сообщил об официальном закрытии консульства США в Чэнду с 10:00 по местному времени (05:00 мск) по требованию властей страны.