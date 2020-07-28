* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:37 — REGNUM Режим прекращения огня на период мусульманского праздника Курбан-байрам ввели талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, передаёт 28 июля 1TV.

Перемирие продлится с 30 июля по 3 августа 2020 г. С соответствующим призывом руководство группировки обратилось к своим сторонникам.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что на время празднования покинет подконтрольные правительственным силам территории. При этом организация заявила, что ожидает ненападения и со стороны афганских силовиков.

Читайте также: Спецпредставитель США направился в Афганистан на переговоры

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское военное руководство продолжает реализацию плана вывода своих войск из Афганистана, несмотря на регулярные теракты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп меняет стратегию по Афганистану