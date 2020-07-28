Кабул, 28 июля 2020, 17:37 — REGNUM Режим прекращения огня на период мусульманского праздника Курбан-байрам ввели талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, передаёт 28 июля 1TV.
Перемирие продлится с 30 июля по 3 августа 2020 г. С соответствующим призывом руководство группировки обратилось к своим сторонникам.
«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что на время празднования покинет подконтрольные правительственным силам территории. При этом организация заявила, что ожидает ненападения и со стороны афганских силовиков.
Читайте также: Спецпредставитель США направился в Афганистан на переговоры
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское военное руководство продолжает реализацию плана вывода своих войск из Афганистана, несмотря на регулярные теракты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп меняет стратегию по Афганистану