Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Специальный представитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад направился в Кабул для обсуждения межафганских переговоров, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

«В Дохе и Кабуле Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии межафганских переговоров, в том числе об окончательном обмене пленными и сокращении уровня насилия», — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Также Халилзад посетит Болгарию, Норвегию и Пакистан. В Пакистане он также будет добиваться поддержки по проведению межафганских переговоров, а в Болгарии и Норвегии отчитается по мирному урегулированию в Афганистане перед по союзниками по НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад не исключил проведения переговоров с Ираном. По его словам, американская стороны готова обсуждать с Тегераном вопрос мирного урегулирования в Афганистане.

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