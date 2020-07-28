Севастополь, , 13:15 — REGNUM Нота протеста украинского МИД по поводу проведения в Севастополе военно-морского парада подобна ритуальному танцу. Об этом заявил 28 июля секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев.

Он отметил, что Киев шлёт ноты Москве по любому поводу, такую реакцию можно спрогнозировать заранее. Протесты Украины нужно внести в анналы истории и забыть, вместе с тем констатируя, что политика Киева совершенно не изменилась.

«Это дело стало уже ритуальными танцами», — сказал Горбачев РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Севастополе состоялся парад кораблей, приуроченный к Дню Военно-морского флота (ВМФ) России. МИД Украины направил России ноту протеста, обвинив Москву в «очередном нарушении норм международного права».

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