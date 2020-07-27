Севастополь, , 09:37 — REGNUM Город-герой Севастополь широко отметил День военно-морского флота 26 июля. Как сообщила пресс-служба правительства региона, мероприятия ко Дню ВМФ начались с возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов.

День ВМФ в Севастополе Пресс-служба правительства Севастополя

Затем состоялся традиционный парад кораблей: перед зрителями прошли новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. В этом году принимал парад командующий войсками ЮФО генерал армии Александр Дворников. Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

День ВМФ в Севастополе Пресс-служба правительства Севастополя

«Сегодня у нас важнейший день. Мы знаем, что День Военно-Морского флота для Севастополя — это главный праздник. Он так почитаем, потому что город и флот — единое целое. Сегодня мы присутствовали на потрясающем празднике. Мы видим мощь, силу, современное вооружение и понимаем, что наш флот развивается, так же как и наш город. Для города главная задача быть комфортным, хорошим пристанищем для наших военных моряков, которые возвращаются из дальних походов», — поздравил моряков и жителей Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев.

В числе гостей праздника в Севастополе были заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава республики Крым Сергей Аксенов, делегация Ямало-Ненецкого округа во главе с губернатором Дмитрием Артюховым, делегация Владимирской области во главе с губернатором Владимиром Сипягиным и другие почетные гости.

После парада состоялся военно-спортивный праздник, а по его завершению были организованы экскурсии на корабли Черноморского флота. Более тысячи человек получили возможность увидеть большой десантный корабль «Азов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», ракетный катер «Набережные Челны» и противодиверсионный катер типа «Грачонок».

Вечером на площади Нахимова состоялся концерт с участием «Хора Турецкого». Завершил праздник артиллерийский салют над акваторией Севастопольской бухты.