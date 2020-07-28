Киев, , 10:03 — REGNUM Украинский МИД расценил проведение военно-морского парада в Севастополе как «очередное нарушение норм международного права». Соответствующий комментарий опубликован пресс-службой украинского ведомства.

В МИД Украины отметили, что парад подразделений Черноморского флота РФ не был согласован с Киевом, а Россия таким образом сознательно усугубляет напряжённость в отношениях с украинской стороной. В вину Москве поставлена «циничная организация» парада и демонстрация «военной мощи».

«Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста», — указали в украинском МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в российском городе-герое Севастополе широко отметили День военно-морского флота. Здесь состоялся традиционный парад кораблей.

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