Анкара, , 22:22 — REGNUM Войны в Ливии и Сирии были предметом переговоров Москвы и Анкары сегодня, 27 июля, сообщили в пресс-службе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

В ходе телефонного разговора глава Турции и президент РФ Владимир Путин также обсудили вооружённый конфликт Армении и Азербайджана. Коснулась беседа и двусторонних отношений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в ходе переговоров с Эрдоганом поздравил его и турецкий народ с мусульманским праздником Курбан-байрамом.

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