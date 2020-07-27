Каир, , 16:41 — REGNUM Однозначных механизмов мирного урегулирования военного конфликта в Ливии, а также его реализации, пока не существует, заявил 27 июля глава МИД Египта Самех Шукри на совместной пресс-конференции в Каире со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

Он отметил, что таких механизмов не существует, несмотря на то, что разработаны меры, на основе которых ливийский кризис может быть урегулирован.

«Международное сообщество разработало ряд мер, на основе которых должно быть выстроено мирное урегулирование конфликта, но, к сожалению, мы не видим как механизмов их реализации, так и политической воли для такого урегулирования», — сказал Шукри.

«Египет будет защищать свои интересы и поддерживать политическое урегулирование, однако не приемлет никаких покушений на определенные ранее границы, на свою национальную безопасность», — добавил глава МИД Египта.

Он пояснил, что Египет стремится к стабилизации в Ливии и выступает за справедливое распределение ресурсов страны и создание правительства, удовлетворяющего всех ливийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля парламент Египта одобрил применение египетских вооруженных сил за пределами страны, имея в виду территорию Ливии, где уже десятый год продолжается гражданская война.

Напомним, Египет самым решительным образом выступает против вмешательства Турции в ливийский конфликт. В свою очередь, в Анкаре заявляют, что намерены «защищать ливийских турок».

Читайте ранее в этом сюжете: США пригрозили командующему ЛНА Хафтару санкциями – TWSJ