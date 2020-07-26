Хабаровск, , 17:36 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о своей поддержке экс губернатору края Сергею Фургалу. Об этом 26 июля сообщается в заявлении пресс-службы Хабаровского края.

Заявление было сделано во время общения Дегтярева с манифестантами, требующими освобождения Фургала.

Мо мысли Дегтярева ЛДПР будет поддерживать Фургала, но в первую очередь необходимо наладить работу в крае.

«Вы подумайте — край обезглавлен. Моя задача как врио — все процессы наладить. Вот и вся моя миссия», — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее 25 июля председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о своем стремлении «спасти» Фургала, для этого он лично общался с президентом страны Владимиром Путиным, а также представителями силовых структур.