Вашингтон, , 23:07 — REGNUM В американском штате Техас из-за урагана «Ханна» объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп. Об этом 26 июля говорится в сообщении Белого дома.

«Дональд Трамп объявил о наличии ЧС в штате Техас», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Техас Грег Эббот в связи с приближением урагана «Ханна» распорядился ввести режим ЧС в 32 из 254 округов.

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